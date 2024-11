CALCIOMERCATO MILAN

Il campionato di Serie A si è fermato, per la terza ed ultima sosta Nazionali del 2024 e, inevitabilmente, tengono banco in questo periodo i 'rumors' di calciomercato: un argomento che, ai tifosi del Milan, sta molto a cuore. Visto che, oltretutto, la squadra non è partita benissimo (eufemismo) in questa stagione e che, nella sessione invernale di trattative, avrà con tutta probabilità bisogno di almeno 2-3 innesti per cercare di restare in scia delle prime e per poter dire la sua fino alla fine dell'annata.