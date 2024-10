Milan, sboccia un nuovo talento rossonero? Parliamo di Ossola

Che numeri in U17

Il Milan, dunque, potrebbe aver scoperto un altro baby talento. Ossola è un classe 2007, mancino, che, all'occorrenza, può giocare anche come ala destra. Tanta fantasia ed estro a discapito della concretezza. Il ragazzo si è già messo in mostra con la maglia del Milan U17 nella scorsa stagione: ben 16 gol e 3 assist in 32 presenze e chiudendo il girone B come capocannoniere rossonero. I numeri, si sa, non mentono mai.