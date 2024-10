"Possiamo costruire un nuovo stadio a San Siro, mantenendo il secondo anello dell'attuale impianto", ha dichiarato il presidente del Milan, Paolo Scaroni poco prima dell'inizio della partita contro il Brugge. Ha poi aggiunto che l’incontro è stato molto costruttivo e ha avvicinato i club all'idea di costruire un nuovo stadio nell'area di San Siro. "Teniamo comunque presente la nostra opzione di San Donato, dove abbiamo investito tempo e circa 40 milioni".

Secondo una nota del Comune, durante l'incontro è stata presentata l'ipotesi di costruzione del nuovo stadio e le linee guida relative al futuro del vecchio impianto, già discusse con la soprintendente Carpani. Il comunicato ha evidenziato che tutti i partecipanti hanno espresso "apprezzamento e soddisfazione" e che i club procederanno a breve con la presentazione della manifestazione di interesse necessaria per continuare il processo.

Un nodo da sciogliere — Tuttavia, restano ancora alcuni nodi da sciogliere. Un aspetto cruciale è il parere dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà valutare il costo per i club nell'acquisto dell'area dal Comune, oltre alla risposta della politica locale riguardo le possibili proteste per l'abbattimento del vecchio stadio. In parallelo, il Milan continua a portare avanti il progetto a San Donato, dimostrando che, sebbene le trattative siano in corso, ci sono più opzioni sul tavolo.

I tempi previsti — In questo contesto, sorge spontanea una domanda: quali saranno i tempi di realizzazione del nuovo stadio di San Siro? Considerando l’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina e il tempo necessario per la presentazione del progetto, l'approvazione definitiva di questa soluzione non dovrebbe arrivare prima della primavera del 2025.

Se tutto andrà secondo i piani, il completamento del nuovo stadio potrebbe avvenire tra il 2029 e il 2030. Tuttavia, è importante sottolineare che questo cronoprogramma potrebbe subire variazioni a causa di eventuali imprevisti o complicazioni che potrebbero sorgere lungo il cammino.

Le tempistiche, quindi, sono ancora soggette a molteplici variabili. È fondamentale che i club e le istituzioni coinvolte lavorino in sinergia per garantire un avanzamento fluido del progetto, riducendo al minimo le incertezze e i ritardi. La realizzazione di un impianto moderno e funzionale rappresenta un passo cruciale non solo per Inter e Milan, ma anche per l'intera città di Milano, che aspira a consolidare la sua posizione nel panorama sportivo internazionale.