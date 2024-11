Calciomercato Milan – Occhio al mercato di gennaio: idea Frendrup

Le lacune da colmare

La carenza più evidente riguarda il centrocampo. L'infortunio di Ismaël Bennacer ha messo Fonseca in difficoltà: il centrocampista algerino sta seguendo un programma di recupero personalizzato e punta a tornare in piena forma per febbraio 2025. Nel frattempo, l'unico giocatore che può garantire solidità e dinamismo in mediana è il francese Youssouf Fofana. Il giovane ha giocato ogni minuto di ogni partita, sia in campionato che in Champions League, senza mai concedersi pause. La sua condizione fisica potrebbe risentirne, e il Milan ha bisogno di un’alternativa di spessore per sostenere il suo lavoro, soprattutto in vista delle sfide più impegnative che arriveranno nei prossimi mesi.