Calciomercato Milan - Belahyane subito a gennaio? Il punto — Il Milan si sta guardando intorno, sondando vari centrocampisti, poiché non sa, ad oggi, come rientrerà in campo Ismaël Bennacer (tornerà tra fine 2024 e inizio 2025) dopo il lungo stop per infortunio. Fare affidamento al 100% sul franco-algerino potrebbe essere rischioso. Da qui l'interesse - a quanto pare reale - per Belahyane.

Il quale, per caratteristiche fisiche e tecniche, ricorda un po' il Bennacer che, nel 2019, giunse al Milan in sordina dall'Empoli per poi diventarne un punto fermo negli anni successivi. Costato appena 500mila euro all'Hellas Verona nel gennaio 2024 per prelevarlo dal Nizza, oggi Belahyane costerebbe più di 10 milioni di euro.

Anche Marsiglia e Chelsea sulle tracce del marocchino del Verona — Un valore, però, destinato a salire ulteriormente per due motivi. Il primo, perché sta diventando titolare fisso nell'Hellas Verona; il secondo, perché è entrato in pianta stabile tra i convocati della Nazionale del Marocco. Ragioni, queste, che spingerebbero il Presidente del sodalizio scaligero, Maurizio Setti, a sparare eventualmente un prezzo ancora più alto per il suo gioiello.

Il Milan, pertanto, se davvero vorrà Belahyane nel calciomercato di gennaio dovrà affrettarsi anche perché, per 'Il Corriere di Verona', anche Olympique Marsiglia in Ligue 1 e Chelsea in Premier League starebbero monitorando, con interesse altrettanto concreto, i suoi progressi nel campionato di Serie A. LEGGI ANCHE: Pulisic: “Vi rivelo qual è la parte migliore di essere al Milan” >>>