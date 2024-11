Christian Pulisic , attaccante del Milan , ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita dei suoi Stati Uniti d'America in casa della Giamaica . Ma, per l'occasione, ha anche affrontato vari temi a tinte 'rossonere', così come riferito da 'TuttoMercatoWeb'.

Milan, le parole di Pulisic dal ritiro della Nazionale

Su Real Madrid-Milan 1-3 di Champions League del 'Santiago Bernabéu', per esempio, ha detto: "Mi sono reso conto di aver affrontato il Real Madrid otto volte in carriera, numero pazzesco in Champions League. L'ultima partita è stata uno sforzo incredibile della squadra, il mio connazionale Yunus Musah ha giocato un ruolo fondamentale all'interno della sfida e tutti hanno visto la sua importanza per la squadra. In generale è stato speciale andare in uno stadio come il 'Bernabéu' e uscire vincenti".