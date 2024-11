Milan, quale obiettivo ha questa dirigenza per questa stagione? E' questa la domanda che si fanno in molti, ma né i risultati né le dichiarazioni di allenatore, giocatori e dirigenti aiutano a capirlo. Infatti le parole che si sono dette in casa Milan da inizio stagione sono state chiare: vogliamo vincere, siamo il Milan dobbiamo lottare per lo Scudetto. Fonseca, dopo la sconfitta a San Siro contro il Napoli, disse a DAZN: "Scudetto? Io non posso dire il contrario. Dopo bisogna vedere come la squadra risponde, come reagisce, come dimostra di stare unita. Non mi ricordo nessuna squadra vincere o perdere il campionato dopo nove partite. La crescita di questa squadra è nitida". Stessa cosa Ibrahimovic, che parlò così nella conferenza prima della stagione.