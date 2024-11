Calciomercato Milan – Belahyane, spunta anche l’Inter: la situazione

Calciomercato Milan - Anche l'Inter piomba sull'obiettivo Belahyane! — L'Inter ha rinnovato il contratto di Asllani fino al 30 giugno 2028 ma il giocatore ex Empoli non è mai sbocciato in maniera definitiva. Potrebbe, dunque, essere ceduto e, in tal caso, l'Inter vorrebbe affiancare Belahyane a Çalhanoğlu. Il giocatore franco-marocchino, infatti, rientra nei parametri di spesa e nelle linee guida del fondo Oaktree. Il quale ha dato mandato ai dirigenti di andare a prendere giovani di talento, forti e con possibilità di plusvalenze future in caso di ricca cessione.

Esattamente gli stessi parametri che il Milan con i fondi Elliott prima e RedBird poi ha seguito in questi anni. Non a caso, anche i dirigenti del Milan hanno messo gli occhi su Belahyane da diverso tempo. L'area scout del club di Via Aldo Rossi l'ha visionato varie volte, ottenendo relazioni sempre positive. Il Milan ha anche informato l'entourage del giocatore sul gradimento nei confronti del ragazzo.

C’è da aggiungere - ha ricordato 'Tuttosport' - una cosa importante in termini di liste. Belahyane è un Under 22 e quindi, in Serie A, potrebbe essere utilizzato dal Milan liberamente. Senza necessità di registrazione nella lista principale, esattamente come accade con Yunus Musah. In un’eventuale lista per la Champions League, invece, sarebbe necessaria l’uscita di un calciatore non formato per fargli spazio.

Furlani e Moncada hanno ottimi rapporti con il Verona — Il Milan pensa al colpo Belahyane, valutato circa 10 milioni di euro, nel calciomercato di gennaio 2025, perché il ritorno in campo di Ismaël Bennacer è un'incognita. Tanto a livello di campo, visto che il franco-algerino è alle prese con il secondo infortunio grave degli ultimi 18 mesi, quando al fatto che potrebbe comunque essere ceduto. Le sirene della Saudi Pro League non hanno mai smesso di suonare.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dirigenti del Milan, hanno ottimi rapporti con il Verona, testimoniati dall'acquisto, nel gennaio 2024, di Filippo Terracciano. Vedremo se il Diavolo riuscirà ad aggiudicarsi questo derby di calciomercato con l'Inter su uno dei prospetti più interessanti del campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Bomba dalla Spagna: “Leao-Barcellona si può fare”. Ecco perché >>>