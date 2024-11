Rafael Leao dal Milan al Barcellona nelle prossime sessioni di calciomercato ? Si tratta di una notizia che, da mesi ormai, fa il giro del mondo. Amplificatasi, poi, nelle scorse settimane per via delle tre panchine consecutive per il numero 10 rossonero in campionato contro Udinese , Napoli e Monza .

Calciomercato Milan - In Spagna rilanciano: "Leao piace al Barcellona"

La verità è nota a tutti: Leao, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028 (accordo in cui è anche presente una clausola risolutoria di 175 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio di ogni anno), sta bene in rossonero e non vuole andare via. E il club di Via Aldo Rossi, al contempo, considera il suo gioiello uno dei capisaldi della sua formazione.