Gabbia verso il rientro: mirino puntato verso Milan-Juventus

Matteo Gabbia è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, pronto a rimettersi a disposizione del Milan: Juventus nel mirino

Matteo Gabbia è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, pronto a rimettersi a disposizione del Milan . L'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane è ormai alle spalle, e il difensore rossonero guarda con molta fiducia al prossimo impegno, il big match con la Juventus a San Siro .

Milan, Gabbia punta a tornare contro la Juventus

"Ho avuto un infortunio che purtroppo mi ha tenuto fuori per un po', ma ora sono quasi pronto a tornare in squadra" a dichiarato ai microfoni di Mediaset, evidenziando il suo desiderio di rientrare al più presto. Come riferito dal Corriere dello Sport, nonostante il suo imminente rientro, Gabbia non nasconde la delusione per il momento del Milan in campionato.