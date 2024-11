Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Bennacer si sta impegnando al massimo. Potrebbe essere un colpo per il Milan, con un ma

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro . Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale . Il centrocampista potrebbe recuperare tra poco tempo.

Calciomercato Milan - Bennacer il vero colpo di gennaio? Da risolvere...

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Bennacer si sta impegnando al massimo per riprendersi dal brutto infortunio subito in Nazionale e dovrebbe tornare a disposizione del Milan tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Come ricorda il sito, c'è da ricucire il rapporto visto che durante gli ultimi giorni dell’ultima sessione estiva di calciomercato l'algerino sembrava a un passo dal lasciare il Milan, con gli interessi di Atletico e Marsiglia. Andrà quindi chiarita questa cosa, ma Bennacer potrebbe essere il vero colpo del calciomercato invernale del Milan. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, l’arbitro ha sbagliato sul primo gol? Il problema qui è l’AIA … >>>