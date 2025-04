Milan, Impallomeni: “Non vedo chiarezza. Il nodo Furlani-Ibrahimovic…”

A parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni . Tra gli argomenti anche il punto sul direttore sportivo del Milan dopo il no a Fabio Paratici . L'ex giocatore parla anche dei possibile rapporto da Ibrahimovic e Furlani . Ecco il suo parere

Milan, Impallomeni: "Nodo da sciogliere quello Furlani-Ibrahimovic. Tare..."

"Non vorrei essere nei panni di Ibrahimovic. E' il primo capitolo di una lunga storia però questo. Non vedo chiarezza comunque. E soprattutto il nodo da sciogliere quello Furlani-Ibrahimovic. La coppia Tare-Ibra è quella più muscolare, con caratteri più simili e un ego più pronunciato". Questo il parere di Impallomeni sulla dirigenza attuale dei rossoneri. Vedremo quali saranno i piani futuri del Milan per il direttore sportivo, l'allenatore e il mercato. LEGGI ANCHE: Milan, Jovic straordinario: che mossa di Conceicao con un rammarico>>>