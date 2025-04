Milan settore giovanile, i risultati del fine settimana

Dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere l'Under 16 di Simone Baldo e lo fa battendo in casa il Monza grazie a una rete di Zangrillo in apertura di ripresa. Sempre contro i brianzoli, in questo inedito tris di sfide su tre categorie, pareggiano U14 (1-1) e U15 (0-0). Bella e rotonda vittoria nel Derby per l'U15 femminile nell'8ª giornata della fase Interregionale: un 2-0 firmato da Serra e Marinari. Sconfitta contro la Juventus, invece, per l'U17 femminile, che era reduce anch'essa dal successo contro l'Inter. Vittoria esterna molto importante per l'U17 maschile, corsara in Veneto contro il Cittadella.