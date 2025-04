Il Milan guarda al futuro: il nuovo stadio tra ambizioni, ostacoli e attese

In un momento delicato per il Milan, tra una dirigenza alle prese con il nuovo DS, resta centrale anche il tema dello stadio

In un momento delicato per il Milan, tra una dirigenza alle prese con il post-Paratici e una squadra da rifondare, resta centrale anche un altro tema fondamentale per il futuro del club: il progetto per il nuovo stadio. Un’iniziativa strategica, condivisa con l’Inter, che continua a muoversi tra ambizioni sportive e ostacoli burocratici.