CALCIOMERCATO MILAN

Victor Osimhen potrebbe vestire la maglia del Milan a partire dal calciomercato estivo 2025? La notizia nelle ultime ore è diventata virale ed ha fatto sognare i tifosi rossoneri. Nonostante ciò si tratta di un rumor che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Questo perché, per vedere il nigeriano alla corte di Paulo Fonseca, dovrebbe verificarsi uno scenario che avrebbe ancora più del sensazionale. Vedere il forte centravanti oggi in forza al Galatasaray in maglia rossonera non sarebbe però più pura utopia.