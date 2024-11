Milan, Liberali: la gestione è giusta? Ecco cosa potrebbe mancare

Milan, Liberali: sprazzi di talento cristallino. Dove dovrebbe giocare?

Vediamo i suoi numeri. Liberali ha giocato con il Milan Futuro 9 partite (7 in Serie C e due in Coppa Italia di categoria), segnando un gol. E' stato convocato anche in prima squadra senza giocare, dopo avere bene impressionato nelle amichevoli estive. Una presenza con il Milan Primavera di Guidi con un gol e un assist in campionato e quattro presenze in Youth League (dati transfermarkt.it). Da qui l'interrogativo: la gestione che sta facendo il Milan di Mattia Liberali è quella giusta? Sempre difficile dare un parere definitivo su un tema così delicato. Liberali è un talento, giovane (classe 2007), con giocate cristalline e colpi importanti. Forse tutti questi cambi e spostamenti tra prima squadra, Milan Futuro e Primavera potrebbero non essere ideali. La cosa migliore potrebbe essere un minino di costanza: che sia in Primavera, nel Milan Futuro o in Serie A, non fare avanti e indietro tra le varie categorie potrebbe essere la soluzione migliore. Vedremo quale sarà la scelta del Milan. Quello che è chiaro è che Liberali è un talento da fare crescere con cura e attenzione.