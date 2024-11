Milan Primavera-Cagliari 2-0: Liberali show. Tabellino e commento

Partenza lenta e cambio forzato per un problema fisico di Duțu nel Milan dopo pochi minuti. Bisogna attendere il 13' per la prima occasione, Liberali serve Scotti che incrocia, Iliev respinge con i piedi. La partita fatica ad accendersi, le squadre restano compatte. Serve un guizzo per sbloccarla, guizzo che arriva al minuto 28 : ottima avanzata di Bonomi e palla per Liberali , dribbling secco su Cogoni e sinistro piazzato in porta, 1-0 . Passano tre minuti ed ecco il bis. Liberali imbuca per Bonomi che salta Iliev e Soldati prima di depositare in rete il 2-0 al 31' . Il Milan insiste e Bonomi impegna ancora Iliev al minuto 42, la reazione del Cagliari arriva nel recupero della prima frazione, tiro deviato di Bolzan e palla che si stampa sul palo. 2-0 all'intervallo .

Ritmi bassi anche in avvio di secondo tempo, il Milan non ha fretta e aspetta il Cagliari. Gli ospiti provano a scuotersi con i cambi ma non creano pericoli dalle parti di Raveyre, i rossoneri non si scompongono e chiudono ogni varco. Al 68' un flipper in area favorisce Bonomi - servito da Mancioppi - che calcia e supera Iliev ma Cogoni salva sulla linea di porta il possibile tris. Il Cagliari prova a riaprirla con Vinciguerra tra il 73' e il 76', attivo prima con un destro da posizione defilata bloccato in due tempi da Raveyre, poi il portiere francese chiude in uscita ma è costretto a fermarsi per infortunio. Ancora chance per Bonomi al minuto 85, impreciso da buona posizione, mentre non si registrano opportunità nella fase finale della gara. Finisce 2-0 per noi!