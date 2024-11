Milan, Reijnders è l’esempio del ‘milanismo’: tutti prendano da lui

Uno dei calciatori più in forma in questo momento in casa Milan è senza ombra di dubbio Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese sembra essere entrato in un'altra dimensione e il segnale evidente sono i 4 gol nelle ultime quattro partite disputate. Non solo, perché quando scende in campo da titolare spesso rimane sul terreno di gioco per tutti e 90', recupero incluso, segno che in questa squadra è praticamente un insostituibile. E lo si è visto contro il Napoli, quando era squalificato per un cartellino rosso ai limiti del surreale, che mancava un mediano a tutto campo come lo è lui. Sì, perché ormai è diventato un tuttocampista davvero dominante.