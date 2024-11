Italia Under 19, Camarda, Liberali e non solo. Tanto Milan nei convocati

L'Italia Under 19 è pronta per le qualificazioni europee, in programma dal 13 al 19 novembre in Grecia. Dal sito della FIGC ecco i convocati per le sfide contro il Montenegro e la Bosnia ed Erzegovina, entrambi allo Stadio Municipale di Archanes, mercoledì 13 (ore 12) e sabato 16 novembre (ore 12), prima di sfidare i padroni di casa greci allo Stadio 'Theodoros Vardinogiannis' di Heraklion martedì 19 novembre (ore 13.30). Nella lista tanti giocatori del Milan: Camarda, Liberali, Sia in attacco. Sala a centrocampo e Magni in difesa. Ecco la lista completa.