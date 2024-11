Camarda controlla un lancio lungo in modo spettacolare, saltando alla stesso tempo in difensore. Poi è bravo e molto freddo nel battere il portiere in uscita con un tocco sotto delicato e bellissimo. Un gol meraviglioso quello di Camarda. Domani ritrova i rossoblù in Serie A. Chissà che non possa partagli bene. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, Camarda titolare: i pro della scelta coraggiosa di Fonseca