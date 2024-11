Milan, a Cagliari per la svolta: la notte di Madrid non è stato un caso

Madrid non è stato un caso

L'obiettivo, dunque, è uno solo: dimostrare che la notte di Madrid non è stato solo un caso. Il Milan dovrà fare a meno di Alvaro Morata, come abbiamo già raccontato, e dunque spazio a Tammy Abraham. Il centravanti inglese ha ancora un gol da segnare dopo l'assurda occasione sprecata contro l'Udinese, occasione in cui subì l'infortunio tra l'altro, e le aspettative nei suoi riguardi non possono che aumentare. A sinistra vedremo se ci sarà Rafael Leao: il portoghese è stato assoluto protagonista in Champions League e ha ricevuto complimenti anche dalla Spagna. La sua presenza rimane in dubbio viste le ampie fatiche di Coppa contro i Blancos ma dopo una prova del genere risulta difficile tenerlo fuori, anche per uno come Fonseca.