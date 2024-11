Milan, Morata in ospedale: ecco le ultime sulle sue condizioni | PM News

Dopo la storica vittoria di Madrid arriva una brutta notizia per il Milan . In vista della sfida contro il Cagliari , infatti, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Alvaro Morata . Secondo quanto ci risulta, questa mattina, durante l'allenamento, l'attaccante spagnolo ha riportato in uno scontro di gioco un forte trauma cranico.

Morata è stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo. Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi. LEGGI ANCHE: Reijnders, l’investitura di Rijkaard: “Milan, ecco cosa spero per lui” >>>