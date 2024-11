Frank Rijkaard, ex centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del suo connazionale in rossonero, Tijjani Reijnders

Frank Rijkaard, classe 1962, ex centrocampista del Milan per cinque stagioni (1988-1993) in cui ha totalizzato 201 partite, segnato 26 gol e vinto 10 trofei italiani e internazionali, ha parlato di Tijjani Reijnders, suo connazionale olandese attualmente in rossonero, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.