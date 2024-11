Calciomercato Milan – Reijnders, al via l’operazione rinnovo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan si sta muovendo per il rinnovo del contratto dell'olandese, avviando già i contatti col padre-agente del calciatore. I rossoneri vogliono prolungare il contratto ed adeguarne lo stipendio. Il Milan non vuole privarsi affatto di un giocatore così importante come Reijnders ed il rinnovo allontanerebbe le sirene di Barcellona e Manchester City, che sembrano essere interessate all'olandese. LEGGI ANCHE: Rinnovo Reijnders: la proposta del Milan, l’intenzione del giocatore >>>