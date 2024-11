Tijjani Reijnders sempre più determinante nel centrocampo del Milan: rinnovo di contratto in arrivo per l'olandese? Il mercato bolle

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan e dell'elevata probabilità che firmi presto il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. L'olandese, classe 1998 , ha segnato 4 reti (con quella del 'Santiago Bernabéu' contro il Real Madrid ) nelle ultime 3 partite in tutte le competizioni: tante quante segnate nelle sue prime 60 partite totali in rossonero.

Milan, Reijnders verso il rinnovo: è cresciuto tantissimo

Già di per sé questo dato aiuta a capire quanto l'ex AZ Alkmaar sia sempre più incisivo e decisivo nelle sorti della squadra di Paulo Fonseca. Il quale sembra aver compreso come sfruttarne in pieno le caratteristiche. Non è una più una semplice mezzala, bensì un 'tuttocampista' che lotta, ma che è anche nel vivo della manovra del gioco ed è dedito all'inserimento sotto porta. Non si risparmia, Reijnders, nel fare pressing e sradicare palloni con Youssouf Fofana, ma guida la squadra giocando ad un tocco o affondando in azione personale.