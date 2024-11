CALCIOMERCATO MILAN

Non si spengono ancora, in casa Milan, gli echi del roboante successo al 'Santiago Bernabéu' contro il Real Madrid in Champions League ma i dirigenti - soddisfatti per l'impresa di Paulo Fonseca e dei suoi ragazzi - pensano a come poter migliorare la rosa nelle prossime sessioni di calciomercato. Affinché una vittoria come quella in casa della squadra di Carlo Ancelotti diventi una piacevole abitudine per godere a Milanello e dintorni e non si limiti ad un estemporaneo exploit.