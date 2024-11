Zirkzee, già finita con il Manchester United? Occhio a Juventus e Milan

I numeri di Zirkzee con i 'Red Devils', finora, sono negativi in 15 partite complessive tra Premier e coppe, nazionali e internazionali, per appena 45' di media a partita. E il manager per il quale aveva 'tradito' la Serie A italiana per la sponda rossa di Manchester, ovvio il suo connazionale Erik ten Hag, è fresco di esonero.

Il giocatore potrebbe affiancare Vlahović o sostituire Jović — In Inghilterra sono convinti: nel calciomercato di gennaio 2025 Zirkzee lascerà il Manchester United, con Juventus e Milan club pronti a farsi nuovamente sotto per lui. La Juve è alla ricerca di una punta da affiancare a Dušan Vlahović e può contare sul suo mentore, in panchina, quel Thiago Motta che l'ha fatto esplodere a Bologna. Il Milan potrebbe dover rimpiazzare Luka Jović, destinato a partire alla riapertura della finestra trasferimenti.

'Tuttosport', in Italia, cavalca particolarmente la candidatura della Juve su Zirkzee. Ma a due condizioni: che arrivi in prestito e non a stipendio pieno. Con lo United, infatti, percepisce 5 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe decidere di restare lì dov'è soltanto se il nuovo allenatore del Manchester United, Rúben Amorim, lo rilanciasse mettendolo al centro del suo progetto tecnico.