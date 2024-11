Cagliari-Milan, Camarda pronto a lasciare il segno. Il messaggio chiaro di Fonseca

Fiducia quindi totale in Camarda . D'altronde la punta del Milan ha già esordito in Champions League e forse la partita contro il Cagliari è quella giusta per debuttare dal primo minuto con la maglia rossonera. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. Lui dimostra tutti i giorni di averne.

Cagliari-Milan, Camarda titolare: i pro della scelta coraggiosa di Fonseca

Alvaro Morata sta bene, ma non ci sarà dopo lo sconto aereo con Pavlovic. Jovic, parole di Fonseca stesso, non sta bene, stessa cosa per Abraham non al massimo. Allora eccola lì l'occasione d'oro per lanciare davvero Camarda. L'attaccante del Milan ha tutto per diventare il futuro del reparto rossonero, anche se la sua crescita va monitorata con calma. Domani è l'occasione perfetta: Fonseca è stato chiaro, al momento solo Camarda può emulare il lavoro che fa Morata al Milan. Una buona prestazione del giovane ragazzo (ricordiamo classe 2008) lo potrebbe lanciare del tutto in prima squadra. Il talento d'altronde non ha età e vedo solo pro in questa scelta: punti su un ragazzo giovane dandogli un'immensa iniezione di fiducia e consapevolezza nelle sue capacità. Gli metti intorno una squadra dalla grande qualità che gli potrebbe regalare e creare tante occasioni per segnare. E, anche se dovesse fare poco bene, sarebbe solo un altro tassello nella sua crescita. Bravo Fonseca, una scelta coraggiosa! LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, Fonseca: "Domani gioca Camarda"