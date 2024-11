De La Fuente: “Morata convocato. Sta bene dopo il trauma cranico”

Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, arriva una grande notizia per Álvaro Morata e il Milan: nonostante il brutto trauma cranico subito in allenamento, l'attaccante rossonero è stato incluso nella lista dei convocati della Spagna di de La Fuente per le prossime sfide di Nations League contro Danimarca e Svizzera. Morata, dimesso questa mattina dall'ospedale di Legnano dopo un violento scontro con Pavlovic, ha ricevuto l'ok dai medici.