Perché Camarda, come l'ha presa: "Per me non è sorprendente. È un ragazzo che lavora tutti i giorni con noi. Tutti nel Milan credono tanto in lui. Lavora bene e capisce bene il ruolo. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. Lui dimostra tutti i giorni di averne. Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico. Non è sempre un attaccante, spesso sblocca una linea di passaggio tra Pulisic e Reijnders. Penso che Camarda in questo momento sia più pronto di Abraham per fare questo ruolo. Poi devo dire anche che Abraham non sta totalmente bene. Sta molto meglio, ma non molto bene. A Madrid ha avuto un momento di difficoltà. Non è al 100%. Ho totale fiducia in Camarda, si è allenato oggi molto bene. Ha l'età che ha, ma ha una grande maturità. Per me l'importante è che non ha paura di niente. Arriva qui tra gli altri e mi sembra un giocatori che si allena con intensità, coraggio. Ieri abbiamo avuto il problema di Morata e non ho avuto un dubbio".