Calciomercato Milan – Ecco il piano per il rinnovo di Reijnders: i dettagli

La partita di Madrid conferma una cosa che, pian piano, tutti stanno capendo: Tijjani Reijnders è un talento pronto a esplodere. Il centrocampista olandese si sta mettendo in mostra con la maglia del Milan e, partita dopo partita, le sue prestazioni non fanno che crescere. Il classe '98 è diventato un elemento imprescindibile per la formazione di Paulo Fonseca, una pedina capace di cambiare totalmente il centrocampo rossonero e non solo. Ora, però, i tifosi del Diavolo si stanno domandando: ma il rinnovo?