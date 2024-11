Yacine Adli , centrocampista in forza alla Fiorentina ma di proprietà del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'RMC Sport', noto portale francese, toccando tanti temi molto interessanti, dal possibile riscatto della Viola all'arrivo in rossonero, fino ai cambiamenti da quando è arrivato in Italia. Ecco, dunque, le sue parole in merito..

Adli: "Al Milan sono stato scelto dalla dirigenza. Non è la stessa cosa ..."

Sulla stagione alla Fiorentina: "È una stagione importante, mi permette di rivelarmi, di mostrare le mie prestazioni a lungo termine e di mostrare questa regolarità. È difficile pianificare in anticipo. Siamo ancora all'inizio della stagione. L'obiettivo è fare una grande stagione, far parlare il campo, avere questa costanza nelle prestazioni. Se avremo una grande stagione con la squadra e a livello personale, la Fiorentina non mancherà di esercitare l'opzione di acquisto. Se avrò una grande stagione e la Fiorentina non eserciterà l'opzione di acquisto, farà bene anche a me in campo e farò vedere la mia qualità nel tempo".