Calciomercato Milan – Parisi a gennaio? Sì, ma ad una sola condizione

Nel corso del prossimo calciomercato di gennaio il Milan potrebbe ingaggiare Fabiano Parisi dalla Fiorentina . Come noto, infatti, da diverso tempo i rossoneri sono privi di un vice Theo Hernandez che sia all'altezza del francese. Filippo Terracciano , purtroppo, ha dimostrato più volte di avere ancora ampi margini di crescita, ma al momento al Diavolo serve un profilo pronto a dare il suo contributo da subito. E, come riferito questa mattina dal 'Corriere dello Sport', l'ex Empoli , chiuso alla Viola da Robin Gosens e Cristiano Biraghi , sembra essere il primo nome in cima alla lista.

Calciomercato Milan - Vice Theo Hernandez: Parisi in pole. E può arrivare a gennaio: ecco come

Le ultime in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, il giocatore sarebbe molto gradito a Paulo Fonseca e la Fiorentina, pur non avendo necessità di vendere potrebbe comunque pensare alla cessione di un giocatore chiuso in questo momento. A gennaio il trasferimento sarebbe possibile solamente in un caso, ovvero sia con un prestito. Solamente con quella condizione le parti potrebbero sedersi ad un tavolo e avviare una trattativa.