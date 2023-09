Il tesoretto dei ‘prestiti’: l’incasso del Milan con i possibili riscatti

Il calciomercato del Milan è stato intenso, specialmente in entrata. I rossoneri hanno chiuso molte operazioni anche in uscita, con alcuni giocatori che hanno salutato Milanello in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Sono quattro i calciatori. Ma quanto potrebbe guadagnare il Milan con i riscatti di questi prestiti ? Ecco le cifre.

Milan, l'incasso con i possibili riscatti dai prestiti

Partiamo dal giocatore più importante che ha lasciato il Milan in prestito. Parliamo di Charles De Ketelaere. Per il belga, come riportato da calciomercato.com, i rossoneri potrebbero ricavare 23 milioni più quattro di bonus dal riscatto. Una cifra davvero importante. Passiamo poi ad Alexis Saelemaekers: il Bologna, come riportato da Calcio e Finanza, per tenerlo anche l'anno prossimo, dovrebbe spendere 12 milioni di euro. Poi si passa a Divock Origi, passato sul fil di lana al Nottingham Forest. Come riporta Fabrizio Romano, il suo riscatto sarebbe fissato a 4,5 milioni. Infine Junior Messias: il suo è un prestito con obbligo a determinate condizioni. Il Genoa, come riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe spendere circa 1,5 milioni per il riscatto.