Quanto risparmia il Milan con le partenze? I numeri degli stipendi

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, si è mosso tantissimo. Non solo in entrata, dove sono arrivati ben 10 calciatori, ma anche in partenza. Tra prestiti, cessioni e giocatori andati via, sono tantissimi i volti che hanno lasciato Milanello. Ecco l'impatto delle partenze dal punto di vista degli stipendi e il risparmio che ne avrà il Milan.