Milan, tra acquisti e cessioni: il saldo del calciomercato estivo

Milan, il 'peso' dei partenti

Il Milan ha ceduto Tonali per 70 milioni, Dest andato via per fine prestito così come Bakayoko, Brahim Diaz e Vranckx. Rebic via per 500 mila euro. A zero hanno lasciato Ibrahimovic e Tatarusanu. Da Brescianini sono arrivati circa 500 mila. Poi una serie di prestiti gratuiti o onerosi: Matteo Gabbia (prestito secco al Villarreal), Daniel Maldini (prestito con diritto di riscatto e controriscatto all’Empoli), Charles De Ketelaere (prestito oneroso con diritto di riscatto all’Atalanta), Junior Messias (prestito con obbligo di riscatto al Genoa), Alexis Saelemaekers (prestito con diritto di riscatto al Bologna), Lorenzo Colombo (prestito secco al Monza) e Divock Origi (Nottingham Forest) e Ballo-Touré (prestico secco al Fulham).