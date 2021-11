Tutto su Antonio Mirante, portiere dell'AC Milan: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia e vita privata. Ecco la scheda completa del giocatore rossonero, che ha vestito le maglie di Juventus, Crotone, Siena, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma.

BIOGRAFIA

Luogo e data di nascita: Castellammare di Stabia, 08 luglio 1983

Scadenza contratto: 30/06/2022

Stipendio: 0.6 Milioni netti

Al Milan sotto contratto dal: 2021

LA CARRIERA DI MIRANTE

Antonio Mirante vanta una grande esperienza, maturata girando per l'Italia, dalla Juventus al Milan, passando per Roma e molte realtà di provincia. In carriera ha un totale di quasi 450 presenze, tra Serie A, Champions ed Europa League. Nato a Castellammare di Stabia, muove i suoi primi passi da calciatore nella sua città, prima di andare al Sorrento. Il grande salto arriva però nel 2000, quando a gennaio Mirante entra a far parte della Juventus, facendo tutta la trafila, dalla Primavera alla Prima Squadra nel 2003/04.

Poi comincia a girare per l'Italia: dal prestito al Crotone (2004/05 in Serie B) e al Siena (2005/06), al ritorno alla Juventus (2006/07 in Serie B). Quindi Sampdoria (200-2009), Parma (2009-2015) e Bologna (2015-2018). Dal 2018 al 2021 passa invece alla Roma, prima di finire al Milan, a stagione 2021-22 già iniziata.

In Nazionale non ha mai debuttato ufficialmente, ma è stato convocato sia in Under 21 che nella formazione maggiore tra il 2010 e il 2019.

MIRANTE E IL PROBLEMA AL CUORE

E' lo stesso giocatore ad aver raccontato l'accaduto al sito della Roma:

“Il lieve malore da cui è iniziato tutto è stato il giorno dopo una partita contro il Torino quando ero al Bologna. Nei primi 10 giorni ho pensato di tutto. Era subentrata tanta paura, mi è passata davanti tutta la carriera e non solo, anche tutta la mia vita. Avevo 33 anni, la carriera mi interessava tanto ma pensavo anche che 10 anni di Serie A me li ero fatti e che quindi potevo ritenermi fortunato. In quel momento il pensiero principale era stare bene. Mi sono curato a Roma al Policlinico Gemelli. Dopo 10 giorni di controlli è uscito fuori che fortunatamente non si trattava di nulla di congenito ma di un’infiammazione del miocardio e che quindi avrei potuto ricominciare a giocare. È stato un sollievo. Nonostante per tre mesi non abbia potuto fare nemmeno una corsetta, mentalmente ero già proiettato sulla ripresa”.

FAMIGLIA E VITA PRIVATA

Antonio Mirante è legatissimo alla famiglia e alle suo origini napoletane. Ha una sorella, Fara, e nipoti. Sentimentalmente si sa poco. Il gossip gli attribuisce una storia con la modella ed ex Miss Mondo Italia, Alice Taticchi, ma il giocatore non ha mai nè confermato nè smentito.

Nel mondo del calcio ha diversi amici. Con molti di questi ha condiviso per anni lo stesso spogliatoio, come per esempio Raffaele Palladino, conosciuto alla Juventus e suo amico fraterno. Poi anche Daniele Portanova, incrociato a Siena, e ai 'romanisti' Daniele De Rossi e Dzeko o Antonio Cassano, con cui legò molto alla Sampdoria.