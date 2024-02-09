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Tutto su Luka Jovic, attaccante dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore, ex Real Madrid, Fiorentina ed Eintracht Biografia Jovic Nome: Luka Jovic Luogo e data di nascita: Loznica (Serbia), 23 dicembre 1997 Scadenza contratto: 30.06.2024 Stipendio/ingaggio: 2.5 milioni di euro netti (3.28 M lordi) Al Milan sotto contratto dal: 2023 Ruolo Jovic: caratteristiche e skills Caratteristiche: forte fisicamente e abile tecnicamente, Jovic risulta essere un attaccante completo, capace sia di fare il centravanti che l'esterno d'attacco. Sa giocare con entrambi i piedi e ha un ottimo fiuto del gol, anche se non disdegna arretrare per giocare di sponda (è abile nel gioco di prima). Ruolo: è esploso all'Eintracht come esterno in un attacco a tre, ma poi si è progressivamente spostato verso il centro. Al Real Madrid lo hanno impostato come centravanti, vedendo in lui il futuro sostituto di Karim Benzema. Idoli e paragoni: in molti lo paragonano a Radamel Falcao, suo idolo. Rispetto al colombiano, però, è molto più fisico. Jovic stipendio Milan Il suo ingaggio è di 2.5 milioni netti a stagione, che al lordo si traducono in 3.28 M. Avendo firmato un contratto di un solo anno, fino al 30 giugno 2024, il Milan - in caso di riconferma per le stagioni successive - dovrà pensare al rinnovo durante la stagione in corso. Quanto è costato Jovic al Milan? Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Jovic l'1 settembre 2023, l'ultimo giorno utile della sessione estiva di calciomercato. Il tesseramento è stato a titolo definitivo dalla Fiorentina, che non ha ricevuto alcuna somma per il cartellino dell'ex Real Madrid. Jovic si è trasferito al Milan, dunque, a titolo gratuito. Il peso a bilancio per il suo primo anno al Milan è dunque relativo al solo ingaggio lordo. Carriera Stella Rossa Jovic cresce calcisticamente alla Stella Rossa di Belgrado, dove esordisce in Prima Squadra nel maggio del 2014. Qui resta fino al febbraio del 2016 e in poco più di due stagioni realizza 13 gol in 48 partite, vincendo anche un campionato serbo. Benfica A questo punto si trasferisce nel mercato invernale al Benfica, ma la sua esperienza in Portogallo non sarà particolarmente positiva. Pur collezionando 5 trofei, gioca solamente 4 partite, di cui una in Champions League. Eintracht Francoforte Nell'estate 2017 si sposta quindi in Germania ed esplode con l'Eintracht Francoforte. Sarà la sua esperienza più lunga e positiva, sinora, in carriera: 40 gol e 10 assist in due stagioni, con la vittoria anche di una Coppa di Germania. Real Madrid Attratto dai numeri, dalla qualità e dalla fisicità di Jovic, il Real Madrid sborsa 60 milioni di euro, più 5 di bonus per portarlo in Spagna. Qui viene impostato da centravanti, come vice Benzema. Gioca spesso da subentrante e - al netto di un ritorno in prestito all'Eintracht tra gennaio e giugno 2021 - conquista una Champions League e due campionati spagnoli. Fiorentina Trovando poco spazio, però, decide di spostarsi nuovamente. Tappa questa volta in Serie A, alla Fiorentina, che non paga il cartellino del giocatore ma promette al Real Madrid il 50% sulla sua futura rivendita. Non torna ancora il giocatore ammirato all'Eintracht, ma i numeri sono buoni e il suo contributo è importante: segna 13 gol in 51 presenze, ma soprattutto fa la differenza in Conference League (6 reti in 15 partite), trascinando la Viola in finale (poi persa contro il West Ham). La Fiorentina raggiunge (e perde) anche la finale di Coppa Italia. Milan Il primo settembre 2023 viene acquistato a titolo definitivo (seppur gratuito) dal Milan, che gli fa firmare un contratto di una sola stagione (quella 2023-24). L'inizio è sottotono, ma il 2 dicembre si sblocca, riuscendo a mantenere ottime medie realizzative, in relazione ai minuti giocati.

Trofei vinti Campionato serbo 1 Stella Rossa (2013-2014) Coppa di Lega portoghese 1 Benfica (2015-2016) Campionato portoghese 2 Benfica (2015-2016, 2016-2017) Super Coppa portoghese 1 Benfica (2016) Coppa di Portogallo 1 Benfica (2016-2017) Coppa di Germania 1 Eintracht Francoforte (2017-2018) Super Coppa Spagna 2 Real Madrid (2019, 2022) Campionato spagnolo 2 Real Madrid (2019-2020, 2021-2022) Champions League 1 Real Madrid (2021-2022)