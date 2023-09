Stipendi Milan 2023-24: Leao guida, Pulisic e Giroud inseguono

Ecco, dunque, la classifica proposta da 'Calcio & Finanza' relativa agli stipendi che i calciatori del Milan percepiranno nella stagione 2023/2024. Da precisare che per stilarla si sono calcolati gli stipendi lordi, considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita .

Come si può evincere dalla classifica, il giocatore più pagato nella stagione 2023/2024 sarà Rafael Leao , con 5 milioni di euro netti . A pari merito, sul secondo gradino a 4 milioni di euro ci sono i 'veterani' Theo Hernandez e Ismael Bennacer , oltre ai nuovi arrivati Ruben Loftus-Cheek , Samuel Chukwueze e Christian Pulisic . Chiudono il podio due protagonisti dello Scudetto, Fikayo Tomori e Olivier Giroud , a quota 3,5 .

Oltre a coloro che nella stagione 2023/2024 ci saranno, è interessante sottolineare anche quanto il Milan risparmierà a livello di stipendi dalle partenze. Tra i calciatori che erano in prestito e non sono stati riscattati spicca senza dubbio Sergiño Dest, che percepiva 3,8 milioni di euro ed era il più oneroso. Meno pesanti, invece, gli ingaggi di Tiemoué Bakayoko (2,5 milioni), Aster Vranckx (1,5 milioni) e Brahim Diaz (500.000 euro). A questi si aggiungono Zlatan Ibrahimovic (1,5 milioni) e Ciprian Tatarusanu (1,2 milioni), il cui contratto è scaduto.

