Ante Rebic

Il suo esordio tra i professionisti arriva nel 2011 con la maglia della Rnk Spalato. In due stagioni realizza 16 gol in poco più di 50 presenze.

Nell’estate 2013 il club viola lo acquista per 4,5 milioni di euro. Esordisce in A il 30 settembre (Fiorentina-Parma), mentre le prime reti arrivano l’8 gennaio 2014 (in Coppa Italia contro il Chievo) e il 18 maggio 2014 (in Serie A, contro il Torino). Nell’estate 2014 passa in prestito al Red Bull Lipsia, ma dopo una sola stagione fa ritorno a Firenze. Con Paulo Sousa trova spazio prevalentemente in Europa League, ma senza mai convincere.