Lecce, presentato Rebic, l’ex Milan afferma: “Sono pronto per giocare”

Oggi, a Lecce, è il giorno della presentazione di Ante Rebic. L'attaccante, ex Milan, è pronto per tornare a giocare e riparte dai Salentini

Oggi, a Lecce , è il giorno della presentazione di Ante Rebic . L'attaccante, ex Milan , è arrivato in Puglia dopo aver risolto il suo contratto con il Besiktas . A introdurlo è stato Pantaleo Corvino , responsabile dell'area tecnica, che ha spiegato come questo trasferimento sia stato un colpo a sorpresa degli ultimi giorni di mercato: "Conoscete bene Ante Rebic. Posso dirvi che è stato vice campione del mondo con la Croazia e campione d'Italia con il Milan. Ante ha scelto Lecce spinto da motivazioni personali e desidera rimettersi in gioco. Sa che troverà l'ambiente giusto qui".

Le parole di Rebic

Come riporta Sportmediaset, Rebic si presenta così: "Sono un giocatore molto motivato, voglio far vedere a tutti che sono quello di tre anni fa. Negli ultimi due anni ho sofferto a causa di un infortunio, che ho risolto ad aprile. Un mese fa il direttore e il mister mi hanno convinto. Non ci ho pensato tanto, so che in questo momento devo giocare con continuità e far vedere a tutti che sono pronto".