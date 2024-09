L'attaccante del Milan , Alvaro Morata , non ha preso parte alla convocazione della nazionale spagnola, rimanendo a Milanello per lavorare al recupero dall' infortunio muscolare subito dopo la prima partita di campionato. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport.

Sul derby

"Non vedo l'ora di giocare, sono andato a vedere un paio di partite da tifoso, camuffato con cappellino e occhiali, e nessuno mi ha riconosciuto. È la prima volta che lo dico, l'ho fatto solo per percepire l'atmosfera che si respira. Anche chi è al di fuori sa quanto significhi questo derby. Non vedo l'ora di scendere in campo, provare l'emozione di segnare e vincere. Voglio fare una grande prestazione: loro sono una squadra competitiva, molto forte. Devi giocare con il cuore: tecnicamente puoi commettere errori, ma non puoi sbagliare nella determinazione e nella voglia di dare tutto. Puoi anche perdere, ma se dai tutto, nessuno potrà lamentarsi".