Ex Milan, Rebic colpisce ancora la Juventus: il Lecce fa l’impresa

Ante Rebic lo ha fatto ancora. L'ex attaccante del Milan ha per l'ennesima volta punito la Juventus, come già gli era capitato diverse volte con la maglia rossonera. Questa volta però è avvenuto con la casacca del Lecce, suo nuovo club. Il match tra i bianconeri e i giallorossi è terminato 1-1 con i gol di Andrea Cambiaso e appunto del croato. Per lui si tratta della quinta rete contro la Vecchia Signora. Era andato a segno il 10 novembre 2019 in una partita persa, ma anche al ritorno nel successo per 4-2. Le altre due sono arrivate nello 0-3 a Torino e nell'andata della sfida di Coppa Italia nel 2019/2020.