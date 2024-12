Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Fonseca fa una mezza rivoluzione

Ecco le probabili formazioni di Milan-Sassuolo: Paulo Fonseca potrebbe attuare una mezza rivoluzione per la sfida di Coppa Italia

Nella giornata di martedì 2 dicembre, alle ore 21:00, lo stadio 'San Siro' di Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e il Sassuolo di Fabio Grosso, valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri si sono ripresi con una prova convincente contro l'Empoli, strapazzato 3-0 in casa, e ora vogliono fare strada anche in coppa, nell'ottica di essere competitivi su più fronti.