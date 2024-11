Amarcord Milan – Il poker a San Siro contro la Juventus in era Covid

La massima competizione italiana ripartì il 20 giugno. Il Milan di Stefano Pioli ricominciò il proprio campionato portando a casa 10 punti in 4 partite, vincendo anche due scontri diretti contro Roma e Lazio. Il 7 luglio, in un Meazza deserto, arrivò la Juventus di Maurizio Sarri che lottava per lo Scudetto. Il primo tempo tra rossoneri e bianconeri terminò 0-0.