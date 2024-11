CALCIOMERCATO MILAN

All'interno del club catalano starebbe in risalita la candidatura di Leao per rinforzare, la prossima estate, la rosa di Hansi Flick. Il nativo di Almada - per la stampa iberica - avrebbe le capacità fisiche e tecniche per diventare un top player a livello mondiale, ma difetta in costanza e regolarità.

Milan, Leao al Barcellona? I motivi che lo farebbero pensare — L'entourage dell'attaccante portoghese, secondo le informazioni in possesso del 'Mundo Deportivo', avrebbe ammesso come il rapporto di Leao con il tecnico del Milan, il suo connazionale Paulo Fonseca, non sia idilliaco. Ecco perché, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028, Leao vorrebbe andare in un club che gli possa consentire di vincere titoli importanti e che abbia risalto a livello mediatico.

Il Barcellona, per 'MD', in tal senso sedurrebbe Leao perché è un top club mondiale, sta crescendo con Flick e ha in costruzione uno stadio che, una volta finito, sarà il migliore al mondo. Inoltre, Leao, al Milan già da sei stagioni, penserebbe che per lui sarebbe arrivato anche il momento di cambiare squadra e fare un salto in avanti nella sua carriera.

Jorge Mendes - intermediario in questa possibile operazione di calciomercato per Leao tra Milan e Barcellona - vanta un ottimo rapporto con il Barça e anche questo è un fattore che può aiutare, anche se il club iberico non lo classificherebbe come decisivo. Il prezzo di Leao? Per 'MD' potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni di euro.