AC Milan 2021-22

La rosa del Milan 2021-22, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri. La sessione estiva di calciomercato ha visto arrivare 11 giocatori. 3 giocatori erano già in squadra l'anno scorso, ma sono stati riscattati dai vari prestiti e confermati. C'è chi è stato acquistato definitivamente, come Tomori e Tonali, e chi è rimasto in prestito biennale, come Brahim Diaz.

TRASFERIMENTI 2021-22

Acquistati a titolo definitivo Maignan, Adli (anche se rimasto in prestito al Bordeaux), Ballo-Tourè e Giroud. In prestito con varie formule di diritto/obbligo di riscatto: Messias (Crotone) , Bakayoko (Chelsea), Florenzi (Roma) e Pellegri (Monaco).

Ceduti in prestito secco invece Pobega (Torino) e Lorenzo Colombo (Spal).

Tre i giocatori andati via: Laxalt (Dinamo Mosca), Donnarumma (PSG, contratto scaduto) e Calhanoglu (Inter, contratto scaduto)

ACQUISTI: -72.7 milioni // CESSIONI: -3.5 milioni // SALDO: -69.2 milioni

