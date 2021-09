Rade Krunic

Muove i primi passi della sua carriera nel club della sua città, il Sutjeska, prima di passare nella prima divisione serba al DonjiSrem (2013). Nel 2014 viene acquistato dal Verona, che però lo lascia in prestito in Serbia. La sua avventura con il Donji (51 presenze, 6 reti) si chiude nel 2015, quando passa a titolo definitivo al BoracČačak, con cui resta pochi mesi prima di trasferirsi in Italia.