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Milan: la sua avventura in rossonero

Il Post Milan e il ritiro dal calcio

"Caro calcio, dopo un lungo cammino è arrivato il momento di dire addio. Non ho mai pensato che scrivere tutto ciò potesse essere così difficile. Per tutta la mia vita il calcio è stato molto più di una professione. È stata la mia passione, uno stile di vita e il sogno che avevo sin da bambino. Oggi ringrazio ognuna delle persone con cui ho condiviso questo bellissimo cammino: compagni, allenatori, lavoratori, club e tifosi" .

CURIOSITA'

IPSE DIXIT

DICONO DI LUI

FAQ SAMU CASTILLEJO: LE DOMANDE FREQUENTI DEGLI UTENTI

Quando si è ritirato Samu Castillejo dal calcio giocato?

Quanti trofei ha vinto Castillejo con il Milan?

Quante presenze e gol ha collezionato al Milan?

In quale squadra ha giocato Castillejo prima del ritiro nel 2026?

Quali squadre ha vestito Castillejo in carriera?

Esterno offensivo dotato di estro, rapidità e di una viscerale dedizione alla causa,(Malaga, 18 gennaio 1995) è arrivato in rossonero nell'estate del 2018. Lo spagnolo ha difeso i colori del club per quattro stagioni, culminate con la storica conquista del diciannovesimosotto la guida di Stefano Pioli. Noto per il suo legame profondo con la tifoseria e per la capacità di farsi trovare pronto nei momenti più complessi, Castillejo ha vissuto una carriera intensa tra i palcoscenici della Liga e della Serie A, prima di intraprendere nuove tappe professionali in Europa e all'estero. Di seguito vi presentiamo la sua scheda biografica completa: un viaggio approfondito attraverso la sua carriera sul campo, i retroscena della sua vita privata, gli aneddoti più curiosi legati allo spogliatoio di Milanello, le sue frasi storiche nell'Ipse Dixit e il ritratto sportivo tracciato attraverso le dichiarazioni di compagni e addetti ai lavori.Attaccante mancino, gioca su entrambe le fasce ma principalmente su quella destra. E' soprannominato "giostraio" per via del suo dribbling e delle sue giocate fantasiose.Cresce nelle giovanili del Malaga, la squadra della sua città, ed esordisce in Primera División il 29 agosto 2014, sostituendo Juanmi nella partita persa contro il, sfida persa 3-0. Piano piano Castillejo si guadagna la fiducia dell'allenatore Javi Garcia, che l'aveva già testato con successo nelle amichevoli precampionato e che lo schiera molto frequentemente titolare.Il 18 giugno 2015 viene acquistato dal Villarreal. In tre anni tra tutte le varie competizioni segna 11 gol in 127 partite.Il 17 agosto 2018 passa a titolo definitivo al Milan:più il cartellino di. Esordisce in rossonero il 31 agosto nella partita vinta per 2-1 sulla Roma e il 30 settembre segna il suo primo gol nella vittoria fuori casa per 4-1 sul campo del Sassuolo. La sua prima stagione è positiva, meno quella successiva, dove perde progressivamente spazio in favore di Saelemaekers. Con lui si alterna costantemente, fino a raggiungere leil 9 marzo 2021. Nella stagione 2021-22dopo l'arrivo di Messias. Gioca poco e colleziona solo 5 presenze, ma può fregiarsi delloNell'estate del 2022, dopo aver sollevato lo Scudetto con il Milan, Castillejo fa ritorno in patria a titolo definitivo, firmando un contratto triennale con il, dove ritrova Gennaro Gattuso, tecnico che lo aveva già valorizzato a Milanello. Sotto la guida dell'allenatore calabrese vive una prima parte di stagione positiva, ma le successive turbolenze societarie del club e alcuni problemi fisici ne limitano il rendimento complessivo nel lungo periodo.Nel settembre del 2023, l'esterno andaluso rientra temporaneamente in Italia trasferendosi in prestito con diritto di riscatto al. La stagione in terra emiliana si rivela tuttavia avara di soddisfazioni: Castillejo colleziona poche presenze e non riesce a evitare la retrocessione in Serie B del club neroverde. Risolto il legame con il Valencia, all'inizio del 2025 Castillejo sceglie una meta del tutto esotica per il prosieguo della sua carriera, firmando con il, il club calcistico più importante e titolato della Malaysia . In Asia vive un'esperienza vincente sul piano locale, arricchendo il proprio palmarès con la conquista della Liga Super e della Coppa della Malaysia .Dopo essere rimasto svincolato dal club malese, l'Samu Castillejo sorprende il mondo del calcio annunciando ufficialmente il suo. Attraverso un commovente e lungo messaggio video affidato ai propri canali social professionali , lo spagnolo ha spiegato i motivi di una scelta tanto difficile quanto meditata:Nel 2011 ha giocato 6 partite e segnato 2 gol con la compagine Under 16, nel 2011-2012 ha collezionato 9 presenze con l'Under 17 e nel 2015 4 presenze con l'Under 21. Non ha ancora debuttato nella Nazionale maggiore."E' stato l’unico giocatore del Villarreal ad aver tentato almeno 100 dribbling (114) nella scorsa stagione di Liga. Ha creato 43 occasioni per i compagni: solo Pablo Fornals (52) ha fatto meglio tra i giocatori del Villarreal. Ha segnato sei gol nell'ultima Liga: due in più di quanto fatto nei precedenti tre campionati insieme" (da acmilan.com)."Di sicuro non ho avuto molto spazio per mettermi in mostra in campionato ma, chiaro, posso dare di più. Per questo mi hanno comprato,ha avuto fiducia in me e voglio ripagarlo. Quello di cui ha bisogno un giovane è la continuità, è giocare, è sentirsi in fiducia e vedere che le cose ti riescono e che alla fine il calcio che hai dentro viene fuori. Tutto questo deve ancora succedere e c’è tanto di me da vedere ancora. Si parlava della mia cessione al Milan, al parroco piacevo tanto per come giocavo e mi ha detto di non andare. Qualcuno stava riprendendo la messa e lui ha anticipato il trasferimento. L'ha ufficializzato lui, non si sapeva ancora al 100% ma era tutto quasi definito e alla fine l'ha chiusa lui.? Scherza molto con me, è un allenatore molto vicino ai giocatori e la cosa alla fine ti aiuta. Parla con tutti, grida con tutti. E’ un allenatore molto attivo e alla fine ti costringe a stare sempre sveglio, sul pezzo, mai fermo, e tutto questo aiuta noi giocatori. Andremo sicuramente in Champions perché siamo una squadra con una mentalità vincente, con giocatori forti, siamo un gruppo molto unito. Siamo una famiglia grazie al mister: è quello che ho ascoltato da lui sin dal primo giorno. E, alla fine, le squadre compatte e le grandi famiglie ottengono risultati"."Ci ho parlato, gli ho detto che merita più spazio. E’ un ragazzo incredibile, ha grandissime qualità. In questo momento sto sbagliando io, devo fare delle scelte, ma non voglio che, a livello mentale e tecnico, si faccia trovare impreparato. Deve pensare a lavorare, non a quanto è stronzo l’allenatore" (Gennaro).Di seguito trovi le risposte strutturate alle curiosità e alle domande più cercate sul web in merito all'ex esterno d'attacco rossonero:Samu Castillejo ha annunciato ufficialmente il suo, all'età di soli 31 anni, attraverso un commovente videomessaggio pubblicato sui propri canali social ufficiali.Con la maglia dell'AC Milan, Castillejo ha conquistato **1 trofeo ufficiale**: lo storicosotto la guida tecnica di Stefano Pioli, collezionando 5 presenze nell'anno del diciannovesimo titolo rossonero.Durante le sue quattro stagioni a Milanello (dal 2018 al 2022), l'esterno spagnolo ha disputato complessivamentee servendo numerosi assist, facendosi apprezzare per lo spirito di sacrificio e l'attaccamento alla maglia.L'ultima esperienza calcistica di Castillejo prima del ritiro è stata in Asia, dove ha vestito la maglia del, il club più prestigioso e titolato della Malaysia, arricchendo il suo palmarès con la vittoria del campionato locale.Cresciuto nel settore giovanile del Malaga, in carriera ha indossato le maglie di Villarreal, AC Milan, Valencia, Sassuolo e infine dei malesi del Johor Darul Ta'zim.