Castillejo festeggia la vittoria sull’Inter: Musah e Bennacer rispondono

Samu Castillejo, ex giocatore del Milan, ha festeggiato la vittoria del Sassuolo contro l'Inter. Musah e Bennacer hanno prontamente risposto

Il Sassuolo sbanca San Siro e vince per 1-2 contro l'Inter . I neroverdi recuperano dopo lo svantaggio iniziale e portano a casa i tre punt grazie al gran gol di Berardi. Samu Castillejo , ex giocatore del Milan , ha festeggiato la vittoria dei neroverdi sui nerazzurri. Musah e Bennacer hanno prontamente risposto. Ecco la foto.

"Bello tornare a vincere a San Siro". Questo il commento dello spagnolo ex Milan. Due le riposte dei rossoneri: la prima di Musah che scrive un semplice "Bellissimo". Poi anche Bennacer che riempe il commento con dei cuori. La vittoria del Sassuolo è stata apprezzata in casa Milan. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan 1-3, Adli guida il centrocampo. Segnali per Pioli